Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 зіграв унічию з київським Динамо.

Завдяки цьому харків'яни уникли стикових матчів за право залишитися в УПЛ, а для "біло-синіх" турнірна мотивація була відсутня — вони залишилися четвертими і зіграють у кваліфікації Ліги конференцій від України.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Динамо Київ у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Металіст 1925 — Динамо 1:1

Голи: Артем Габелок 38 — Ерік Рамірес 20 (пен.)

Металіст 1925: Мозіль — Коваленко (Рудавський 68), Вачіберадзе (Марттнюк 46), Русин, Курило, Дмитренко (Ременюк 90+4), Кравченко (А.Ткачук 46), Габелок, Жичиков, Безуглий, Островській (Абдулаєв 72)

Динамо: Бущан (Бойко 88), Кабаєв (Боль 39), Шепелєв (Шапаренко 72), Перріс (Волошин 46), Рамірес (Караваєв 46), Андрієвський, Тимчик, Дячук, Буяльський, Сирота, Дубінчак

Попередження: Габелок, Ткачук 57, Коваленко 68 — Боль

Вилучення: Артем Габелок 89 — Максим Дячук 32