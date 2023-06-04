Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 у дербі здобув мінімальну перемогу над криворізьким Кривбасом.

Завдяки єдиному голу Бланко команда Олександра Кучера фінішувала на другому рядку та у наступному сезоні виступить від України у кваліфікації Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Кривбас у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Дніпро-1 — Кривбас 1:0

Гол: Бланко, 73



Дніпро-1: Макс Валеф — Є. Пасіч (Хайнер, 60), Сваток, Сарапій, Каплієнко (Назаренко, 67) — Танковський, Рубчинський (Підлепенець, 61) — Танчик, Піхальонок (Когут, 60), Бланко — Довбик.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Луньов (Задерака, 63), Капіч — Хомченовський, Дебелко (Кораблін, 78), Соса.



Попередження: Когут — Семотюк, Кораблін, Бескоровайний