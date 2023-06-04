Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула розгромну перемогу над закарпатським Минаєм.

Команда Патріка ван Леувена відправила у ворота суперника три "сухі" м'ячі, проте не змогла випередити Дніпро-1 за додатковими показниками.

Отже, Зоря фінішували третьою та у статусі бронзового призера зіграє від України у кваліфікації Ліги Європи.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Зоря у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Минай – Зоря 0:3

Голи: Русин, 8, 57, Батагов, 25

Минай: Кемкін – Трубочкін (Гончар, 68), Мельник, Немчанінов, Кравчук (Паламар, 62), Рогозинський (Голуб, 78) – Булеза, Шишка, Твердохліб, Гечев (Дмитрук, 62) – Коломоєць (Вишневський, 46)

Зоря: Сапутін – Вантух, Імереков, Батагов, Бутко – Бражко, Шахов (Дришлюк, 66), Хахльов (Полегенько, 66) – Антюх (Погорілий, 66), Русин (Сміян, 76), Булеца (Мишньов, 76)

Попередження: Кемкін – Сміян

На 40-й хвилині зустрічі Русин не реалізував пенальті