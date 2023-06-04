Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги львівський Рух зіграв у нульову нічию з Олександрією.

Завдяки цьому результату львівська команда уникла стикових матчів за право зберегти місце у вищому дивізіоні, а ось команда Руслана Ротаня втратила місце у єврокубках на користь Ворскли та фінішувала шостою.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Олександрія у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Рух (Львів) – Олександрія 0:0

Рух: Паньків, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Підгурський, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасниця, 70, Довгий, 90), Соломон (Мисик, 84), Климчук

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков, Мірошниченко, Сігєєв, Логінов, Шулянський (Цуріков, 74), Копіна, Михайленко (Рибалка, 78), Мустафаєв (Кожушко, 67)

Попередження: Сапуга, Притула, Підгурський, Довгий — Михайленко, Бабогло