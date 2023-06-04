Україна

П'ять команд представлять Україну у єврокубках.

Шахтар став чемпіоном України, Динамо вперше не зіграє у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Дніпро-1 гратиме у кваліфікації ЛЧ, а Зоря – у Лізі Європи. Ворскла, як і Динамо, гратиме у Лізі конференцій.

П'ять команд представлятимуть Україну у єврокубках. Стало відомо, коли команди дізнаються про своїх соперників, а також, коли буде зіграний перший матч.

Шахтар

Де зіграють: груповий етап Ліги чемпіонів

Коли дізнаються суперника: 31 серпня

Коли зіграють перший матч: 19 чи 20 вересня.

Дніпро-1

Де зіграють: кваліфікація ЛЧ

Коли дізнаються суперника: 21 червня

Коли зіграють перший матч: 25 чи 26 липня

Зазначимо, що Суперником Дніпра-1 у першому раунді кваліфікації стане або швейцарський Сервет, або грецький Панатінаїкос.

Зоря

Де зіграють: плей-оф Ліги Європи

Коли дізнаються суперника: 7 серпня

Коли зіграють перший матч: 24 серпня

Можливі суперники – Лугано, Славія Прага та Олімпіакос.

Динамо

Де зіграють: третій раунд Ліги конференцій

Коли дізнаються суперника: 24 липня

Коли зіграють перший матч: 10 серпня

Потенційні суперники – Хайдук, Бранн, Ароука та інші.

Ворскла

Де зіграють: другий раунд Ліги конференцій

Коли дізнаються суперника: 21 червня

Коли зіграють перший матч: 27 липня

Потенційні суперники: Фенербахче, Базель, Омонія та інші.