П'ять команд представлять Україну у єврокубках.
ШАХТАР - ДИНАМО, ФК ДИНАМО
04 червня 2023, 20:27
Шахтар став чемпіоном України, Динамо вперше не зіграє у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Дніпро-1 гратиме у кваліфікації ЛЧ, а Зоря – у Лізі Європи. Ворскла, як і Динамо, гратиме у Лізі конференцій.
П'ять команд представлятимуть Україну у єврокубках. Стало відомо, коли команди дізнаються про своїх соперників, а також, коли буде зіграний перший матч.
Шахтар
Де зіграють: груповий етап Ліги чемпіонів
Коли дізнаються суперника: 31 серпня
Коли зіграють перший матч: 19 чи 20 вересня.
Дніпро-1
Де зіграють: кваліфікація ЛЧ
Коли дізнаються суперника: 21 червня
Коли зіграють перший матч: 25 чи 26 липня
Зазначимо, що Суперником Дніпра-1 у першому раунді кваліфікації стане або швейцарський Сервет, або грецький Панатінаїкос.
Зоря
Де зіграють: плей-оф Ліги Європи
Коли дізнаються суперника: 7 серпня
Коли зіграють перший матч: 24 серпня
Можливі суперники – Лугано, Славія Прага та Олімпіакос.
Динамо
Де зіграють: третій раунд Ліги конференцій
Коли дізнаються суперника: 24 липня
Коли зіграють перший матч: 10 серпня
Потенційні суперники – Хайдук, Бранн, Ароука та інші.
Ворскла
Де зіграють: другий раунд Ліги конференцій
Коли дізнаються суперника: 21 червня
Коли зіграють перший матч: 27 липня
Потенційні суперники: Фенербахче, Базель, Омонія та інші.