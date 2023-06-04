Україна

Дмитро Мишньов вийшов на заміну на 76-й хвилині поєдинку з Минаєм, хоча його не було у заявці на матч.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула розгромну перемогу над закарпатським Минаєм, проте не змогла піднятися на другий рядок турнірної таблиці та фінішувала другою через мінімальну перемогу Дніпра-1 у паралельному матчі над Кривбасом.

На 76-й хвилині зустрічі на полі з'явився центральний півзахисник Дмитро Мишньов замість Сергія Булеци, при цьому Мишньов не був заявлений на матч з Минаєм, тому за регламентом проведення змагання УПЛ має отримати технічну поразку, яка ніяк не вплине на підсумкове третє місце Зорі.

Зоря офіційно визнала свою помилку, щоб "припинити всі можливі домисли", посилаючись тільки на "прикру технічну помилку". Зазначимо, що Дніпро-1, який конкурував з "мужиками" за другу сходинку, повів у рахунку у своєму матчі проти Кривбасу на 73-й хвилині завдяки голу Бланко.

"Футбольний клуб Зоря протягом сезону наполегливо йшов до своєї мети — поборотися за найвищі місця в чемпіонати та здобути в рік сторіччя історичне місце, яке дасть команді право грати в Лізі Чемпіонів. Всі, хто дивився гру з Минаєм, бачили, що команда робила все для цього, впевнено перемогла та віддала всі сили на поле задля результату.



І всі, хто дивився матч сьогодні, бачили це. Але через прикру технічну помилку, про яку ми дізналися від делегата матчу вже після гри, на поле вийшов Дмитро Мишньов, якого, як виявилося, не було в протоколі. Футбольний клуб Зоря хоче припинити всі можливі домисли стосовно цього та відверто заявити, що ця безглузда ситуація трапилася тільки через прикру технічну помилку. Вибачаємося перед вболівальниками та продовжуємо свій впевнений шлях до нових висот!" — сказано на офіційному сайті Зорі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.