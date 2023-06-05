"Футбольний клуб Інгулець дякує Младену Бартуловичу за роки співпраці. Младен прийшов у клуб в січні 2020 року і своїм досвідом, рішучістю та важливими голами допоміг команді здобути бронзові нагороди Першої ліги та вийти в УПЛ, а згодом і зберегти прописку в вищому дивізіоні українського футболу.

По завершенню кар'єри гравця отримав тренерський диплом і став асистентом головного тренера клубу, а після звільнення Сергія Лавриненка і до призначення Сергія Ковальця очолював команду і в трьох матчах здобув дві перемоги, поступившись у запеклій боротьбі лише київському Динамо.

Бажаємо Младену у тренерській кар'єрі досягти не менших висот, ніж це було на футбольному полі. Дякуємо за все, легіонере з українським серцем", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Інгулець зайняв 14 місце в УПЛ і буде грати у перехідних матчах проти ЛНЗ.