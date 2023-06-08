Україна

Чемпіонський сезон виявився не настільки прогресивним, як на те очікували власники клубу.

Донецький Шахтар за підсумками сезону-2022/23 здобув титул чемпіонів України та досяг стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Однак, як повідомляє ресурс ТаТоТаке, навіть такі результати під час доволі складної кампанії не забезпечили тренерський штаб Ігора Йовічевіча належною довірою збоку керівництва клубу.

Шахтар вирішив припинити співпрацю з хорватським керманичем та його помічниками, а на їхнє місце планується призначення інших спеціалістів.

За попередніми даними, ідеться про головного тренера луганської Зорі Патріка ван Леувена, під орудою якого "мужики" видали приголомшливий виступ на внутрішній арені та здобули "бронзові" медалі.

Разом із тим, канал Бомбардир повідомляє, що про рішення президента "гірників" Ріната Ахметова вже оголошено поточному керманичу, але разом із тим Шахтар працює над запрошенням неназваного європейського спеціаліста, який є "дуже знайомим" команді.

Тим часом стало відомо, що донеччани найближчим часом будуть зобов’язані викупити в грецького ПАОКа свого флангового захисника.