Україна

Бразильський захисник продовжить захищати кольори "гірників".

Захисник донецького Шахтаря Лукас Тейлор підпише повноцінний контракт із "гірниками". Про це повідомляє Esporte.

За інформацією джерела, керівництво донецького клубу зобов'язане викупити 28-річного бразильця, оскільки були виконані певні умови в орендній угоді. Зокрема йдеться про зіграні хвилини та титули.

Бразилець підпише контракт на три роки. Сума викупу гравця з ПАОКа невідома.

Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлена низка бразильських клубів, які готові його орендувати.

У нинішньому сезоні Тейлор провів 16 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.