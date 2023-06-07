Бразильський захисник продовжить захищати кольори "гірників".
Лукас Тейлор, ФК Шахтар
07 червня 2023, 20:56
Захисник донецького Шахтаря Лукас Тейлор підпише повноцінний контракт із "гірниками". Про це повідомляє Esporte.
За інформацією джерела, керівництво донецького клубу зобов'язане викупити 28-річного бразильця, оскільки були виконані певні умови в орендній угоді. Зокрема йдеться про зіграні хвилини та титули.
Бразилець підпише контракт на три роки. Сума викупу гравця з ПАОКа невідома.
Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлена низка бразильських клубів, які готові його орендувати.
У нинішньому сезоні Тейлор провів 16 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.