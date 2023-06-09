Україна

Президент залишає свою посаду у Асоціації.

Андрій Павелко погодився із відстороненням з посади президента УАФ - повідомляє портал Football Hub.

Захисник чиновника Владислав Міфтахутдінов відкликав апеляційну скаргу на рішення Печерського суду, надавши документ про відмову секретарю суду за лічені хвилини до початку засідання.

"Павелко погодився і визнав рішення Печерського суду. Ми мали надати тому рішенню правову оцінку, навіть після завершення строків дії ухвали він відмовився. Значить, прийняв" — прокоментували цю ситуацію судді, що ведуть дане слідство.

Раніше президента було відсторонено від посади.