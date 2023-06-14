Україна

Черкаський клуб святкує перемогу.

Головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак прокоментував гру проти Інгульця.

"Це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну путівку в УПЛ. Гра була бойова. Для мене це були найскладніші 90 хвилин. Я вперше пережив таке, як тренер.

Керівники клубу зайшли в роздягальню, привітали з перемогою, облили шампанським і пивом. Поставили нову мету – завтра випити весь алкоголь у Черкасах. Коли вип'ємо — оклигаємо і готуватимемося до УПЛ".

Команда перемогла вдома та вийшла до Прем'єр-Ліги.