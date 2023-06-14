Черкаський клуб святкує перемогу.
Олександр Ковпак - Getty Images
14 червня 2023, 22:35
Головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак прокоментував гру проти Інгульця.
"Це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну путівку в УПЛ. Гра була бойова. Для мене це були найскладніші 90 хвилин. Я вперше пережив таке, як тренер.
Керівники клубу зайшли в роздягальню, привітали з перемогою, облили шампанським і пивом. Поставили нову мету – завтра випити весь алкоголь у Черкасах. Коли вип'ємо — оклигаємо і готуватимемося до УПЛ".
Команда перемогла вдома та вийшла до Прем'єр-Ліги.