Україна

Харківська команда попрощалася із захисником та нападником.

Захисник Металіста 1925 Михайло Шершень та нападник Віталій Пономар покинули склад харківської команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сторони ухвалили рішення не продовжувати угоди, що означає, що обидва футболісти стали вільними агентами.

28-річний Шершень приєднався до клубу у липні 2019 року. За чотири сезони він провів 88 матчів, забивши чотири м'ячі та віддавши три асисти.

33-річний Пономар став гравцем Металіста 1925 у січні 2021 року. На його рахунку 12 матчів, шість голів та два асисти.

За підсумками сезону Металіст 1925 набрав 32 очки після 30 ігор та посів 12 місце в турнірній таблиці, зберігши прописку в УПЛ.