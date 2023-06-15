Харківська команда попрощалася із захисником та нападником.
ФК Металіст 1925
15 червня 2023, 11:39
Захисник Металіста 1925 Михайло Шершень та нападник Віталій Пономар покинули склад харківської команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Сторони ухвалили рішення не продовжувати угоди, що означає, що обидва футболісти стали вільними агентами.
28-річний Шершень приєднався до клубу у липні 2019 року. За чотири сезони він провів 88 матчів, забивши чотири м'ячі та віддавши три асисти.
33-річний Пономар став гравцем Металіста 1925 у січні 2021 року. На його рахунку 12 матчів, шість голів та два асисти.
За підсумками сезону Металіст 1925 набрав 32 очки після 30 ігор та посів 12 місце в турнірній таблиці, зберігши прописку в УПЛ.