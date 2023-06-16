Україна

Кияни хочуть привернути додаткову увагу до війни в Україні.

Динамо оголосило про співпрацю з EA Sports, в рамках якої гравці симулятора зможуть отримати символічну форму.

"Футбольний клуб Динамо Київ розробив спеціальну форму для EA Sports, щоб привернути додаткову увагу міжнародної спільноти до війни в Україні. Форма зроблена в кольорах українського прапора та має на собі елементи символічного полум’я, яке охопило нашу країну з початку повномасштабного вторгнення.

Розробкою такого стилю форми ФК Динамо Київ та EA Sports хочуть нагадати світові та ігровому ком‘юніті, що війна в Україні продовжується і що багатьом постраждалим від неї необхідна допомога. Цей комплект буде доступний кожному, хто грає в режимі Ultimate Team", — йдеться у заяві киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що На війні з росією загинув фанат Динамо Максим Бурдусь.