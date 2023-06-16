Україна

Київський клуб повідомив про смерть ще одного вболівальника "біло-синіх" на війні із країною-терористом.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що на фронті загинув уболівальник "біло-синіх" Максим "Кинжал" Бурдусь.

"Максим був самовідданим воїном і справжнім патріотом України. Від імені всіх співробітників і футболістів Динамо висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Максима. Вічна пам'ять і вічна слава хороброму Воїну. Герої не вмирають", — йдеться у повідомленні клубу.

Прощання з Героєм відбудеться сьогодні, 16 червня, об 11:00 за київським часом. Воно пройде біля його будинку на проспекті Маяковського, 41/1. О 12:00 пройде похорон на Лісовому кладовищі.