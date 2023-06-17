Україна

Перший віце-президент УАФ висловився щодо арешту президента своєї організації

Напередодні стало відомо про те, що Шевченківський районний суд Львова задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для президента Української асоціації футбола Андрія Павелка на утримання керівника українського футболу під вартою у СІЗО терміном на 60 діб.

Перший віце-президент УАФ Анатолій Демяненко прокоментував рішення львівського суду про арешт Андрія Павелка.

"Інакше як свавіллям і беззаконням арешт керівника українського футболу назвати важко. Справу "жують" уже багато років, у ній немає навіть експертиз. У ній є висновок антикорупційного органу про відсутність вини Павелка. А тому, щоб зрозуміти, що відбувається насправді, достатньо включити просту логіку. Суд у Києві розглядає справу майже вісім місяців і не бачить жодних законних підстав для застосування такого запобіжного заходу, як арешт. Та тільки-но документи передають у Львів — арешт з’являється наступного ж дня.

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну рашисти мріяли повернути сюди злочинну владу Януковича. На щастя, у них це не вийшло, але, схоже, дещо їм таки вдалося. І це дещо — повернення судового беззаконня. Як тільки нам вдалося успішно завершити змагання, у що мало хто вірив, суд виписує ініціатору відновлення футбольного життя в країні двомісячний арешт ні за що. І це людині публічній, яка щодня в Будинку футболу, не втекла за кордон, як деякі депутати й чиновники, і яка разом з усією футбольною спільнотою щодня допомагає військовим.

Вважаю, що Президент України Володимир Зеленський, з яким ми неодноразово зустрічалися на різних футбольних заходах, має звернути увагу на цю кричущу ситуацію. Як гарант Конституції й дотримання прав громадян України. Точно знаю тільки одне — що це випробування зробить нас лише сильнішими! І все буде добре. Україна переможе", — цитує слова Анатолія Демяненка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що президента УАФ Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.