Україна

Президент УАФ має право на апеляцію рішення суду.

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, суддя ухвалила рішення змінити запобіжний захід на утримання функціонера під вартою терміном на 60 діб.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Вчора, 15 червня, було проведено слухання у Шевченківському районному суді Львова. Оскільки розгляд справи тривав цілий день, рішення суду було ухвалено лише сьогодні, 16 червня.