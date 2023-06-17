Україна

Інформаційний галас навколо затримання президента УАФ не припиняється.

Напередодні стало відомо про те, що Шевченківський районний суд Львова задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для президента Української асоціації футбола Андрія Павелка на утримання керівника українського футболу під вартою у СІЗО терміном на 60 діб.

За 17 червня 2023 року на офіційному сайті УАФ з'явився коментар першого віце-президента організації Анатолія Демяненка, спрямований на інформаційний захист свого затриманого керівника.

Проте, окрім прямої мови футбольного функціонера, у тексті Української асоціації футболу зазначається наступна інформація: "За його словами (Демяненка — прим. ред.), виступити поручителями Андрія Павелка були готові він особисто, а також, серед інших, Олег Блохін, Ігор Бєланов, Руслан Ротань, Катерина Монзуль, Олег Протасов, Дмитро Кубряк, керівник БФ "Трибуна героїв" Тихон Амосов".

Після цього надається вже безпосередньо пряма мова самого Анатолія Демяненка: "Але суддя навіть не надала нам права виступу. Їй було геть неважливо чути нашу думку, позиції, гарантії".

Нагадаємо, що президента УАФ Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.