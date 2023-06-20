Україна

Серйозні кадрові зміни для дніпрян.

СК Дніпро-1 провів перше тренування після виходу з відпустки та відзвітував про серйозні кадрові зміни.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, команду залишили Валерій Лучкевич, Владислав Рибак, В’ячеслав Танковський, Рональд Матарріта, Габріель Гомес, Жоау Пеглоу, Хайнер.

Втім, є й вхідні трансфери. Роботу з командою розпочав голкіпер Роман Мисак. Повернувся з оренди Сергій Горбунов.

Також шанс отримали лідери юнацького складу Дніпра-1: голкіпер Владислав Крапивцов, хавбеки Денис Жданов, Данило Хан, Рамік Гаджиєв та форвард Даніель Ківінда.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Довбик потрапив у сферу інтересів Порту.