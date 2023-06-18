Україна

Ще один претендент на найкращого бомбардира української Прем'єр-ліги.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений Порту, який вважає футболіста Дніпра-1 потенційною заміною для Мехді Таремі.

У 30-річного іранця закінчується контракт наступного літа, а зараз ним цікавиться Мілан.

Дніпряни оцінюють Довбика у 20 мільйонів євро та керівництво клубу не хоче відпускати футболіста до старту кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також наголошується, що минулої зими найкращим бомбардиром УПЛ цікавився Евертон, який не зміг домовитись із Дніпром-1 про суму трансферу.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач.