Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Україна та Хорватія.

Молодіжна збірна України розпочинає шлях на чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії матчем першого туру в рамках групи B проти Хорватії на стадіоні Жулешті в Бухаресті.

Руслан Ротань, після товариської гри проти Ірландії (2:2), залучив до стартового складу Анатолія Трубіна до рамки воріт, тоді як Максим Брагару зіграє ліворуч в атаці.

Драган Скочич, на тлі контрольного матчу проти Англії (2:1), використав із перших хвилин Сігура на правому фланзі захисту, тоді як Франьїч та Перкович вийдуть в центрі оборони, а Булат доєднається до трійки в центрі поля. Головна зірка, Мартін Батуріна, розташується під парою нападників.

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Криськів, Брагару — Сікан.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.



Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Франьїч, Перкович, Чоліна — Булат, Пршир, Качавенда — Батуріна — Бельйо, Фріган.

Запасні: Пандур, Чавліна, Палаверса, Солдо, Шего, Шимич, Галешич, Крізманич, Стойкович, Відович, Годжа, Фрук.



Гра Україна U-21 — Хорватія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.