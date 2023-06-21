Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними України та Хорватії, який пройде 21 червня та розпочнеться о 19:00.

Сьогодні, 21 червня, відбудеться поєдинок першого туру молодіжного чемпіонату Європи-2023, у якому збірна України на стадіоні Джулешті у Бухаресті гратиме проти однолітків із Хорватії.

Команда Руслана Ротаня напередодні старту відповідального турніру підсились одразу чотирма гравцями національної збірної, проте вони через утому навряд чи зможуть одразу допомогти колективу.

УКРАЇНА U-21 — ХОРВАТІЯ U-21

СЕРЕДА, 21 ЧЕРВНЯ, 19:00. ДЖУЛЕШТІ, БУХАРЕСТ. МОХАММЕД АЛЬ-ХАКІМ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — СУСПІЛЬНЕ

Національна збірна України завершила для себе червневу міжнародну кампанію, проте для нашого футболу цей складний рік ще не остаточно добіг до свого завершення. Молодіжна команда, зібрана з юнаків віком до 21 року, із певними регламентованими виключеннями, під керівництвом Руслана Ротаня вже завершила підготування до багато в чому вирішального для себе міжнародного змагання.

Цього разу, на відміну від випадку зі славнозвісною перемогою на чемпіонаті світу-2019 в категорії U-19 команди на чолі з Олександром Петраковим, ми маємо справу з цілком сформованими футбольними особистостями, які вже відіграють чималу роль у своїх клубах. А декого взагалі вже встигли продати закордон за божевільні 100 млн євро. Це, у свою чергу, накладає додаткові вимоги від виступів "синьо-жовтих" на цьому турнірі. Хоча й у суперників буде чимало цікавих кадрів у складах.

Наш квартет на груповому етапі складається з доволі сильних опонентів — представників Іспанії, Хорватії та однієї з пари країн-господарок турніру, Румунії, футбольна школа якої останніми роками спеціалізується саме на якісній підготовці на молодіжному рівні. А ось куди потім зникають ці кадри — інше дуже цікаве питання.

Розпочинаємо турнір ми з гри проти Хорватії в Бухаресті. Представники цієї країни відомі на весь світ своїми спортивними досягненнями, тож не дивно, що й у черговому поколінні юних футболістів також є чимало перспективних виконавців. Узяти хоча б того ж Мартіна Батуріну чи Марко Булата із загребського Динамо, за якими вже достатньо давно пильно стежать провідні європейські клуби.

Однак 54-річний Драган Скочич покладається не лише на футбольну школу, напевно, найкращого клубу країни на сьогоднішній день. Хорватам останніми роками вдалось розгалужити мережу академій та відправити чималу кількість юних виконавців закордон, тож це скликання "молодіжки" складається з представників, зокрема, німецьких Аугсбурга (Давид Чоліна, Діон Бельйо) та Вольфсбурга (Бартоль Франьїч), французької Труа (Анте Палаверса) чи нідерландського Вітесса (Габріель Відович).

Як бачимо, географія в суперників достатньо широка, що, із одного боку, грає їм на користь у плані досвіду, а з іншого — безпосередньо завдає шкоди зіграності колективу. На щасть чи на жаль, але в нас цього разу проблеми будуть схожі. Чимало українських футболістів наразі грають у провідних європейських чемпіонатах, однак велика кількість перебуває й на теренах України, причому вже є повноцінними гравцями стартових складів шістки найкращих клубів країни.

А тут ще й десант із "дорослої" команди у вигляді Анатолія Трубіна, Михайла Мудрика, Владислава Ваната та Георгія Судакова аж ніяк не нашкодить кадровому потенціалу колективу Руслана Ротаня. Хоча переважна частина вболівальників, коли йтиметься про слабкі сторони нашої команди, закономірно згадає саме тренерський штаб. Так чи інакше, однак від цього скликання "синьо-жовтих" успіху чекали ще раніше, бо перелік виконавців виглядає десь на рівні з найкращими збірними світу, а в підсумку ми програємо умовній Словаччині, при всій повазі до суперників, чи безвольно складаємо зброю проти відвертих "топів" накшталт Італії (1:3) чи Франції (0:5).

А ще окремим неприємним моментом підготовки до цього турніру стала організація товариських матчів. І навіть не рівень суперників накшталт Кувейту (2:0) чи Ірландії (2:2) мав бентежити в цьому випадку, а той факт, що навіть примітивної трансляції цих двох поєдинків не вдалось отримати. Таким чином перед стартом Євро ми отримали неначе кота в мішку, бо результати напередодні змагань у вигляді тієї ж поразки від Італії, нічиїх проти Сакартвелло чи Ізраїлю (двічі по 1:1), не дуже-то й захоплюють уяву на тлі поодиноких успіхів. Залишається лише вірити в те, що замість "кота" в тому самому мішку в нас лежать справжні смарагди.

Щодо кадрової ситуації, то в нас із пошкодженням перебувають нападники Михайло Мудрик та Владислав Ванат, тоді як у суперників утрати відсутні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна U-21: Нещерет — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко, Криськів — Кащук, Сікан, В’юннік.

Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Сольдо, Перкович, Чоліна — Батурина, Прсір, Качавенда — Фріган, Бельйо, Відович.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 4 матчі, із яких Хорватія виграла лише один, тоді як Україна — два, нічию зафіксовано одного разу — у відборі на Євро-2015 (1:1). Статистика забитих м'ячів рівна — 5:5. Останній раз команди зустрічались саме під час вищезгаданої кваліфікації, коли голами відзначались Анте Ребич та Руслан Маліновський.