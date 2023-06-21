Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 21 червня 2023 року, 19:00.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна України U-21 здобула трудову перемогу над однолітками з Хорватії.

Підопічні Руслана Ротаня відправили у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Олексій Кащук та Данило Сікан, стартувавши таким чином з перемоги на молодіжному ЄВРО-2023.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Україна U-21 — Хорватія U-21 2:0

Голи: Кащук, 19, Cікан, 48



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко (Желізко, 83) — Кащук (В’юнник, 71), Криськів (Очеретько, 70), Брагару (Назаренко, 62) — Сікан (Судаков, 83).



Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Франьїч, Перкович, Чоліна (Шего, 58) — Булат, Пршир (Годжа, 84), Качавенда (Стойкович, 58) — Батуріна — Бельйо (Шимич, 84), Фріган (Відович, 73).



Попередження: Качавенда, Стойкович.