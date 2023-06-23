У футболіста закінчився контракт.
Еміль Мустафаєв, ФК Олександрія
23 червня 2023, 10:32
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Еміля Мустафаєва.
У 21-річного азербайджанця закінчився контракт із клубом, що дає йому статус вільного агента.
Мустафаєв перебрався до Олександрії у 2018 році, після чого він виступав за молодіжну команду до 2021 року. Потім його перевели в основну обойму клубу. На його рахунку 26 матчів, чотири голи та шість асистів.
Минулого сезону Еміль провів 19 ігор, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Кожушко залишив Олександрію, Логінов підписав новий контракт.