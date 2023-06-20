Україна

Перші кадрові рішення від команди Руслана Ротаня.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту із захисником Дніпра-1 Олександром Логіновим.

Контракт із 32-річним українцем, який виступав за команду Руслана Ротаня минулого сезону на правах оренди, розрахований до 31 травня 2025 року. До цього в Олександра закінчився контракт із Дніпром-1, що дало йому статус вільного агента.

Минулого сезону Логінов провів 13 матчів за Олександрію, в яких забив два м'ячі.

Також Олександрія оголосила про відхід нападаючого Олега Кожушка, контракт з яким було розірвано за взаємною згодою сторін.

Кожушко виступав за клуб із літа 2021 року. На його рахунку 44 матчі, три забиті м'ячі та п'ять результативних передач.