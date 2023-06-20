Перші кадрові рішення від команди Руслана Ротаня.
Олег Кожушко та Олександр Логінов, ФК Олександрія
20 червня 2023, 19:59
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту із захисником Дніпра-1 Олександром Логіновим.
Контракт із 32-річним українцем, який виступав за команду Руслана Ротаня минулого сезону на правах оренди, розрахований до 31 травня 2025 року. До цього в Олександра закінчився контракт із Дніпром-1, що дало йому статус вільного агента.
Минулого сезону Логінов провів 13 матчів за Олександрію, в яких забив два м'ячі.
Також Олександрія оголосила про відхід нападаючого Олега Кожушка, контракт з яким було розірвано за взаємною згодою сторін.
Кожушко виступав за клуб із літа 2021 року. На його рахунку 44 матчі, три забиті м'ячі та п'ять результативних передач.