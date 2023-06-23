Україна

Гравці знаходяться на стадії відновлення.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.

Участь у матчі Михайла Мудрика та Владислава Ваната — під питанням.

"Наразі мають проблеми Мудрик і Ванат, вони відновлюються. Їхня участь у грі під питанням, але все можливо.

Увечері проконсультуємося з лікарями й фізіотерапевтами та приймемо рішення", — заявив Руслан Ротань на пресконференції.

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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