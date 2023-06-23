Гравці знаходяться на стадії відновлення.
Михайло Мудрик, фото getty images
23 червня 2023, 18:48
В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.
Участь у матчі Михайла Мудрика та Владислава Ваната — під питанням.
"Наразі мають проблеми Мудрик і Ванат, вони відновлюються. Їхня участь у грі під питанням, але все можливо.
Увечері проконсультуємося з лікарями й фізіотерапевтами та приймемо рішення", — заявив Руслан Ротань на пресконференції.
Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
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