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Football.ua знайомить з командою, що протистоятиме підопічним Руслана Ротаня на континентальній першості серед збірних U-21.

Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023, у якому візьмуть участь 16 найкращих європейських команд вікової категорії U-21 та яке проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.

За підсумками відбіркового циклу підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце у групі H, відставши від Франції лише на три очки, а вже в рамках фінальної стадії континентальної молодіжної першості їхніми опонентами у квартеті B стали однолітки з Іспанії, Хорватії та Румунії.

Football.ua знайомить вас з командою Румунії U-21, яка 24 червня стане другим суперником молодіжної збірної України на ЄВРО-2023. У своєму першому матчі команда Ротаня здобула перемогу над однолітками з Хорватії (2:0), тоді як румуни розгромно поступилися фавориту групи в особі Іспанії U-21 (0:3).

Румунія U-21 у відборі ЄВРО-2023

Румунія разом із Грузією є країною, яка виступить як одна з господарок проведення ЄВРО-2023 серед команд U-21 у цьому році, тому свою путівку до фінального етапу молодіжної першості румуни отримали автоматично, минувши відбірковий цикл.

Під час свого останнього чемпіонату Європи серед команд U-21 у 2021 році румуни не змогли подолати груповий етап, а найбільшим їх досягненням став півфінал у 2019 році.

Тренер збірної Румунії U-21

Головним тренером молодіжної збірної Румунії є румунський фахівець Еміл Сендой, який всю свою тренерську кар'єру провів у рідній країні, очолюючи в різні часи різні клуби як вищого дивізіону, так і нижчих.

Сендой знає, що таке виводитиме клуб у Суперлігу Румунії. Навіть знає, що таке очолювати національну збірну своєї країни, як це було у 2011 році, хай і з приставкою "в. о." і лише у двох матчах товариського характеру.

Також не можна не відзначити, що Еміл Сендой у період з 2006 до 2013 року вже працював головним тренером збірної Румунії U-21, але особливих успіхів досягти тоді не вдалося. Тепер 58-річний фахівець матиме другий шанс проявити себе на цій посаду вже на домашній для Румунії континентальній молодіжній першості, де поки головне досягнення команди — півфінал у 2019 році.

Склад збірної Румунії U-21

Воротарі: Штефан Тирновану (ФКСБ, 23 роки), Міхай Попа (Торіно, 22 роки), Андрей Горча (У Клуж, 21 рік).

Захисники: Богдан Раковічан (Ракув, 23 роки), Міхай Ліксандру (ФКСБ / Міовень, 22 роки), Віктор Дікан (Ботошани, 22 роки), Валентин Тічу (Петролул, 22 роки), Андрес Думітреску (Сепсі, 22 роки), Александру Пантеа (ФКСБ, 19 років), Андрей Борза (Фарул, 17 років).

Півзахисники: Владімір Скречу (Університатя Крайова, 23 роки), Драгош Албу (У Крайова, 22 роки), Константін Грамені (Фарул, 20 років), Александру Ішфан (Університатя Крайова, 23 роки), Алексі Піту (Бордо, 21 рік), Клаудіу Петріла (ЧФР Клуж, 22 роки), Влад Поп (Міовень, 22 роки), Октавіан Попеску (ФКСБ, 20 років), Валентин Міхейле (Парма, 23 роки), Адріан Мазілу (Фарул, 17 років).

Нападники: Йован Маркович (Університатя Крайова, 22 роки), Луї Мунтяну (Фарул, 21 рік), Даніель Бірліджа (ЧФР Клуж, 23 роки).

Розклад матчів Румунії U-21 та підготовка до групового етапу ЄВРО-2023

Молодіжна збірна Румунії провела два товариські матчі ще в березні цього року, причому в обох спарингах були досить серйозні суперники.

Підопічні Еміла Сендоя спершу зазнали поразки від однолітків із Португалії з рахунком 0:2, а потім зіграли у нульову нічию зі збірною Німеччини U-21.

Молодіжні команди України та Румунії вікової категорії U-21 зустрічалися між собою двічі, що відбулося у рамках відбіркового циклу на ЄВРО-2021. У першому матчі румуні розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0, а пізніше українська молодіжка взяла реванш мінімальною перемогою 1:0.