Україна

Головний тренер України U-21 — про майбутній матч.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.

Головний тренер команди Руслан Ротань очікує дуже важкий матч зі складним супротивником та неприємними погодніми умовами.

"Покращення відносно матчу з хорватами? Тренер завжди має можливість, аби покращити гру. Не хотів би повертатися назад. Скажімо, гра була в наших руках, ми повели в рахунку, дуже добре виглядали в перші півгодини. А коли результат змінився на нашу користь, то на перший план вийшла психологія. Команда суперника додає, більш ризиковано йде вперед, а ми десь відтягуємося назад. Це нормальний процес. Ми вже обговорили певні моменти, зробили висновки. Але це футбол, де є майстерність однієї та іншої команди. Без помилок — ніяк. Їх потрібно виправляти й дивитися в майбутнє, готуватися до наступної гри, що ми наразі й робимо.

Ми перш за все хочемо покращити свою гру, робимо все для того, щоб від матчу до матчу вдосконалюватися, віддаватися, працювати. Є ще й поняття характеру, який грає вагому роль. Погодні умови, футболістам буде важко у фізичному плані за такої температури, — також треба до цього готуватися. Сьогодні ввечері буде тренування, оцінимо стан кожного гравця. Якщо будуть зміни — завтра все побачите.

До таких погодніх умов ми вже підлаштовувалися під час першого матчу. Найголовніше — вода, поповнювати свій баланс. Дійсно, ми повинні бути готовими до спеки. Головні ліки в такій ситуації — настрій, характер. Треба підготувати себе до того, що буде важко. Є погодні умови, є сильний суперник, який грає вдома, за якого вболіватимуть трибуни. Тому ми це все повинні усвідомлювати загалом".

У румунській пресі пролунало повідомлення, що футболісти, які зіграли за національну збірну України проти Мальти, не могли грати проти Хорватії, оскільки між матчами мало пройти 48 годин.

"Дійсно, ми направили листи в клуби та УЄФА, де нам надали відповідь, що по цих питаннях слід розмовляти з клубами. Тому ми повідомили клуби, поспілкувалися з нашими лікарями, хлопцями, проаналізували все, і зробили так, як вважали за потрібне. Я вважаю, що хлопці заслуговують на цей турнір. Якщо вони готові психологічно й морально, хочуть цього, — це головна відповідь. Усі вони дуже хотіли зіграти. Також дуже хотіли зіграти Мудрик і Ванат, але стан здоров’я не дозволив їм вийти на поле. Так, ми надіслали відповідні документи до клубів і запитали в УЄФА.

Чи бентежить відсутність системи VAR? Ця система зараз розповсюджується по всім лігам і турнірам. Мабуть, не дійшов іще час до молодіжного чемпіонату Європи. Я ставлюся до цього спокійно — як є, так і є. Наші вимоги — показувати гру, віддаватися на сто відсотків, демонструвати професіональний футбол, ставлення до вболівальників і суперників, грати чесно. А такі моменти, можливо, є помилками арбітра. Мабуть, за VAR це все би врахували. Але я думаю, що скоро на таких турнірах з’явиться VAR.

Завтра буде перш за все інша гра, ніж та, що була з Хорватією. Не можна думати й аналізувати, що матч буде схожим. Збірна Румунії грала з Іспанією. Треба об’єктивно виділити збірну Іспанії, яка показує гарний футбол, протягом багатьох років грає практично в одній структурі, там зібрані дуже сильні виконавці. Хорватія, Україна, Румунія — приблизно одного рівня. Наша гра з хорватами була практично рівна. Завтра також не буде ситуації, коли хтось буде повністю володіти територіальною перевагою та домінувати. Буде дуже важкий матч, плюс погодні умови. Дві команди битимуться за результат, який потрібен їм обом", — наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ