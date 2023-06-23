Україна

Півзахисник збірної України — про матч проти румунів.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.

Півзахисник української команди Георгій Судаков готовий грати, але очікує непростий матч.

"Чи готовий грати зважаючи на три матчі у дорослій збірній? Звичайно, я зіграв три гри по 90 хвилин за короткий проміжок часу. Але я доєднався до молодіжної збірної, з якою пройшов дуже складний і довгий етап, багато емоцій отримав із цією командою. Сподіваюся, що вже відновився. Зараз багато емоцій після зіграних матчів. Але треба до наступних поєдинків підходити з холодною головою. Я готовий на сто відсотків, неважливо, скільки хвилин треба грати — 90 чи більше.

Румунія? На цьому Євро немає слабких команд, усі збірні дуже сильні. Гра проти Хорватії видалася складною. Так само буде і проти Румунії, яка є господарем турніру. Але ми насамперед готуємо себе, маємо ідею, якої дотримуємося. Хочемо показати свій футбол, те, на що ми здатні. Ми ніколи не відштовхуємося від гри суперників, а в першу чергу — від своєї. Налаштовуємося так само на всі матчі Євро", — наводить слова Судакова офіційний сайт УАФ.

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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