Україна

Легенда Шахтаря відреагувала на початок громадянської війни на росії.

Колишній капітан донецького Шахтаря Дарійо Срна, який нині обіймає посаду футбольного директора "гірників", зробив публікацію у своєму Instagram щодо неминучої деокупації українського міста Донецьк від російських терористів і загарбників.

"Скоро побачимося, Донецьк", — написав хорватський ексфутболіст та футбольний функціонер в Instagram Stories.

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