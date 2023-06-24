Україна

Капітан прокоментував перемогу команди.

Капітан збірної України Валерій Бондаренко прокоментував перемогу над Румунією — цитує УАФ.

"Найприємніше для мене сьогодні — те, як ми відреагували на важкі стартові 10 хвилин, узяли гру під свій контроль. І друге — що ми вигризли результат зубами. Нам не було легко, і саме в такі моменти проявляється наша команда.

Гра у відборі? Якщо коротко, то є над чим працювати. Як це було до матчу, так залишилося й після нього. Як у відборі, так і в статистиці.

Після першого поєдинку на турнірі ми адаптувалися. Сьогодні за відчуттям було легше дихати. Але коли виходиш на вулицю, то наче в сауну потрапляєш. Наша команда хотіла тримати темп, не збиватися щоразу на ці маленькі паузи. Нам це було непотрібно. Коли команда закривається, то треба не давати супернику дихати. Можливо, це одна з причин, чому ми сьогодні виграли".

Україна перемогла приймачу турнір команду Румунії та практично гарантувала собі вихід до 1/4 фіналу Євро-2023.