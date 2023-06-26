Україна

Іспанський фахівець високо оцінив українську команду.

У рамках третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 між собою зіграють Іспанія та Україна.

Головний тренер збірної Іспанії Санті Денія вірить у якість своєї команди в матчі проти українців.

"Україна — одна з команд, яка грає найкраще на змаганнях. Руслан Ротань виконує чудову роботу. Вони хочуть будувати гру від захисту, вони швидкі попереду, добре захищаються, вони можуть прогресувати. Вони кваліфікувалися з шістьма очками, оскільки їхній рівень дуже хороший..

Ротація? Ми повинні оцінити хвилини гри, втому, удари, фізичні та медичні аспекти. Ми повинні прийняти найкраще рішення, щоб отримати три очки завтра – це мета. Усі 23 гравці мають необхідну якість. Ось чому вони тут, вони у вищому дивізіоні, і вони готові добре грати. Що б ми не вирішили ввечері, буде добре, оскільки у нас є якість", — наводить слова Денії офіційний сайт УЄФА.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня о 21:45 за київським часом.

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