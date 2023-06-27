Таким було рішення представників клубів УПЛ.
Катерина Монзуль, УПЛ
27 червня 2023, 11:39
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про те, що Катерину Монзуль визнано найкращим арбітром УПЛ за підсумками сезону-2022/23.
Таким було рішення клубів УПЛ, серед яких було проведено традиційне голосування після завершення сезону.
Для Монзуль це третя перемога у подібному голосуванні. За Катерину проголосували сім клубів, поставивши її на перше місце.
Друге місце в рейтингу арбітрів посів Віталій Романов, а трійку найкращих доповнили Анатолій Абдула та Ярослав Козик.
Минулого сезону Монзуль та Романов провели найбільшу кількість матчів — по 16.
У 16 матчах УПЛ Монзуль показала 58 жовтих карток, що призвели до одного видалення. Також вона показала 10 червоних карток, призначивши шість пенальті.