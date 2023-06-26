Україна

Наставник Зорі отримав заслужене визнання.

Керманич Зорі Патрік ван Леувен визнаний найкращим тренером минулого сезону Української Прем'єр-Ліги, повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Переможець визначений на основі анкетування клубів УПЛ. Патріка ван Леувена назвали у 13-ти анкетах з 15-ти можливих (Зоря за нього голосувати не могла), у половині з них — під №1.

До топ-5 рейтингу увійшли тренери чотирьох клубів, які вивели свої команди в єврокубки, а також Роман Григорчук.

Нагадаємо, ван Леувен може очолити Шахтар в разі відставки Ігора Йовічевича.