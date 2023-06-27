Україна

Гравець збірної — про надважливий матч.

У рамках третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 між собою зіграють Іспанія та Україна.

Вінгер команди Руслана Ротаня Олексій Кащук запевнив, що команда зробить все можливе, щоб посісти перше місце в групі.

"Ми хочемо посісти перше місце у групі, будемо робити для цього все можливе. В Іспанії багато хороших гравців як в обороні, так і в атаці.

Буде дуже цікавий матч. Робитимемо все від нас залежне, щоб перемогти", — наводить слова Кащука офіційний сайт УАФ.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня о 21:45 за київським часом.

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