Україна

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Іспанії та України, який пройде 27 червня та розпочнеться о 21:45.

У рамках третього туру групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 у квартеті B на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, яка, як і команда Ротаня, вже гарантувала собі вихід у наступну стадію.

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ГРУПА B 1 Іспанія U-21 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Україна U-21 2 2 0 0 3 0 3 6 3 Хорватія U-21 2 0 0 2 0 3 -3 0 4 Румунія U-21 2 0 0 2 0 4 -4 0



ІСПАНІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21

ВІВТОРОК, 27 ЧЕРВНЯ, 21:45. СТАДІОН ЖУЛЕГТІ, БУХАРЕСТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНОМУ

Збірна Іспанії підходить до поєдинку лідером квартету. Підопічні Санті Денії в першому матчі без особливих проблем обіграли румунів з рахунком 3:0, зробивши непоганий крок у бік стадії чвертьфіналу. В другому же турі іспанці зустрічались з хорватами, яким не можна було програвати, якщо вони розраховували поборотись за вихід з групи.

Іспанці забили гол у дебюті зустрічі та довели поєдинок до логічного завершення, що дозволило повернути собі першу сходинку у квартеті та гарантувати вихід у наступну стадію.

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Збірна України перед третім туром знаходиться на другій сходинці в групі, маючи стільки ж балів, що й іспанці, проте поступаючись за додатковими показниками. В першому турі команда Руслана Ротаня з впевненим рахунком перемогла збірну Хорватії. Українці відкрили рахунок завдяки яскравому голу Кащука після стрімкого проходу, а вже на початку другої половини Олексій знайшов голову Сікана, який пробив точно в кут.

В другому ж турі, команда Руслана Ротаня грала проти одного з господарів турніру — Румунії. Наша збірна мала дуже багато моментів в першому таймі, зокрема Олексій Кащук, проте вразити ворота супротивника так й не вдалось. Супротивник впорався в обороні та загрожував нашим ворота. Втім, наші хлопці все ж таки здобули перемогу завдяки автоголу захисника Румунії після відмінних дій Брагару.

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Обидві команди гарантували собі вихід у наступну стадію, тому зараз починається боротьба за те, щоб отримати менш сильного супротивника на стадії чвертьфіналу. Учасники квартету В, в якому виступає збірна України, будуть грати проти представників квартету D, в якому зібрались Франція, Італія, Швейцарія та Норвегія.

З великою ймовірністю, перша сходинка квартету залишиться за французами, а ось друге місце може дістатись Італії або Швейцарія, але другий варіант навряд чи відбудеться.

Ми вже грали з французами у кваліфікації. Один раз поступились з рахунком 0:5, а в іншій зустрічі зіграли внічию 3:3, тому, напевно, грати на стадії чвертьфіналу з ними б не хотілось. Для цього треба перемагати Іспанію.

Що стосується кадрової ситуації, то очікуємо деякі зміни у складі. По-перше — повернення Брагару у основу, бо проти іспанців доведеться дещо більше оборонятись, ніж у попередній грі. Місце в центрі атакувального тріо півзахисту займе Судаков, тоді як Криськів залишиться на лаві запасних. Також очікуємо, що у старті може зіграти Сирота, який швидший та мобільніший, ніж Батагов.

Крім того, очікуємо, що Михайло Мудрик нарешті зможе з'явитись на полі, вийшовши на заміну.

За версією букмекерів, Іспанія U-21 – фаворит майбутньої гри: перемога іспанців оцінюється коефіцієнтом 1.74, а перемога українців – 5.30. Нічия, своєю чергою, відповідаю показнику 4.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія U-21: Тенас — Гомес, Паредес, Гільямон, Міранда — Вейга, Баена — Родрі, Сансет, Гомес — Руїс

Україна U-21: Трубін — Сич, Сирота, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Судаков, Брагару — Сікан

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зустрічались між собою лише одного разу — у червні 2011 року. Українська команда у складі з Ракицьким, Кривцовим, Коноплянкою, Гармашем, Ярмоленком та Зозулею поступилась з рахунком 0:3. У супротивника грали Де Хеа, Хаві Мартінес, Мата, Андер Еррера, Тьяго Алькантара та Муньянін. Дубль на свій рахунок записав Мата, ще один м'яч забив Адріан.