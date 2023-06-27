Україна

Рівненський клуб та 29-річний півзахисник припинили співпрацю за згодою сторін.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про те, що крайній півзахисник Геннадій Пасіч залишає команду в поточне міжсезоння.

Контракт 29-річного українця з рівненським клубом спливав у кінці грудня 2024 року, проте сторони вирішили достроково його розірвати за взаємною згодою сторін.

Відзначимо, що Геннадій Пасіч захищав кольори Вереса починаючи з літа 2020 року. З того моменту він провів у футболці "червоно-чорних" 94 матчі, у яких він забив 14 м‘ячів та віддав 12 асистів.

У минулому сезоні УПЛ український півзахисник зіграв 26 поєдинків (включно з двома перехідними матчами), у яких він забив один гол, віддав дві результативні передачі та заробив десять попереджень.