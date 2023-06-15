Україна

Екснаставник Інгульця очолив рівнян.

Колишній головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко очолив рівненський Верес. Відповідну заяву зробив президент клубу Іван Надєїн під час засідання наглядової ради Вересу.

Контракт з новим тренером підписано на три роки.

Нагадаємо, з 2016 року фахівець очолював Інгулець, який вивів до еліти українського футболу та дійшов до фіналу Кубка України у 2019 році.

Після низки поганих результатів президент клубу Олександр Поворознюк звільнив Лавриненка. Згодом Інгулець потрапив у стикові матчі за право залишились в еліті, але вилетів до Першої ліги. Натомість новий клуб Лавриненка Верес зберіг прописку в УПЛ.

На посаді наставника Вереса Лавриненко змінить Юрія Вірта, який після перемоги над Металургом Запоріжжя оголосив про відставку.