Україна

Причиною стала пряма червона картка за неспортивну поведінку наприкінці поєдинку другого туру проти Румунії.

Молодіжна збірна України продовжить свій шлях на ЄВРО-2023 у Румунії та Туреччині з певними кадровими проблемами, пов'язаними з дисциплінарним покаранням від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Нападник київського Динамо Владислав Ванат отримав від УЄФА дискваліфікацію на два матчі за неспортивну поведінку наприкінці матчу другого туру групового етапу турніру проти Румунії (1:0), за що 21-річний українець отримав пряму червону картку.

Таким чином, це дисциплінарне покарання Ваната пошириться на матч третього туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Іспанії, в якому визначиться підсумковий лідер квартету B, а також на поєдинок у рамках 1/4 фіналу, де команда Руслана Ротаня дізнається про свого суперника трохи пізніше.

"Ванат пропустить два матчі. УЄФА повідомила рішення щодо дискваліфікації нападника молодіжної збірної України Владислава Ваната, якого було вилучено на 90+2-й хвилині матчу другого туру групового раунду Євро, із Румунією.

Згідно з рішенням дисциплінарних органів, наш футболіст пропустить два поєдинки — з Іспанією в третьому турі групового раунду й чвертьфінальний", — сказано в повідомленні Української асоціації футболу в Telegram.

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