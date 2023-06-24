U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 24 червня 2023 року, 19:00.

Україна U-21 у меншості здобула мінімальну перемогу над Румунією.

У заключному турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Румунії гратиме проти Хорватії на цій самій арені, а Україна на Жулешті протистоятиме Іспанії.

Огляд матчу:

Румунія U-21 — Україна U-21 0:1

Голи: Дікан, 89 (авт.)

Румунія U-21: Тирновану — Пантя, Раковіцан, Дікан, Цику — Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Кимпану, 82) — Ішфан, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57) — Маркович (Бирліджа, 68).



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко (Очеретько, 86), Бражко (Желіхко, 86) — Кащук (В’юнник, 77), Судаков, Криськів (Брагару, 68) — Сікан (Ванат, 68).



Попередження: Ліксандру, Петрілу, Раковіцан, Албу, Думітреску (не на полі)



На 90+1-й хвилині був вилучений Владислав Ванат (Україна U-21) (неспортивна поведінка).