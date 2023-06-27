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Керманич збірної України та колишній тренер Динамо відреагував на новину про повернення Андрія Ярмоленка до столичного клубу.

Напередодні київське Динамо на офіційному рівні повідомило про підписання на правах вільного агента одного з лідерів національної збірної України Андрія Ярмоленка, у якого завершився контракт з Аль-Айном з ОАЕ.

Новоспечений головний тренер збірної України Сергій Ребров, останнім місцем роботи якого також був Аль-Айн, привітав 33-річного нападника з поверненням до Динамо.

"З поверненням, Андрію! Удачі тобі!" — написав Сергій Ребров в Instagram Stories.

У складі основної команди Динамо Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської Ворскли. До того моменту виступав за дублюючий склад та Динамо-2.

За цей період в Динамо Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).