Керманич збірної України та колишній тренер Динамо відреагував на новину про повернення Андрія Ярмоленка до столичного клубу.
Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко, getty images
27 червня 2023, 23:20
Напередодні київське Динамо на офіційному рівні повідомило про підписання на правах вільного агента одного з лідерів національної збірної України Андрія Ярмоленка, у якого завершився контракт з Аль-Айном з ОАЕ.
Новоспечений головний тренер збірної України Сергій Ребров, останнім місцем роботи якого також був Аль-Айн, привітав 33-річного нападника з поверненням до Динамо.
"З поверненням, Андрію! Удачі тобі!" — написав Сергій Ребров в Instagram Stories.
У складі основної команди Динамо Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської Ворскли. До того моменту виступав за дублюючий склад та Динамо-2.
За цей період в Динамо Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).