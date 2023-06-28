Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 27 червня 2023 року, 21:45.

У заключному турі групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 зійшлася у очному протистоянні з однолітками з Іспанії, щоб визначити беззаперечного лідера квартету B.

За підсумками результативної та місцями спірної гри через кілька рішень суддівської бригади на користь команди Руслана Ротаня, гравцям іспанської молодіжної збірної двічі вдалося відігратися протягом матчу та здобути мінімально необхідний для себе нічийний результат, який дозволив їм зберегти перший рядок у групі за додатковими показниками

Молодіжна збірна України, у свою чергу, за рівної кількості очок залишилася другою, тому суперником "синьо-жовтих" у чвертьфіналі чемпіонату Європи серед команд U-21 стане переможець групи D (Франція, Італія або Швейцарія).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Іспанія U-21 — Україна U-21 2:2

Голи: Желізко, 49 (авт.), Руїс, 90 — В’юнник, 43, Судакова, 82 (пен.)



Іспанія U-21: Агірресабала (Роман, 46) — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе (Вейга, 82), Сансет (Руїс, 63) — Барренечеа (Родрі, 74), Орос, Рікельме — Камельйо (Бланко, 63).



Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) — Очеретько (Судаков, 73), Желізко — Назаренко (Сікан, 74), Криськів (Бражко, 63), Брагару (Кащук, 63) — В’юнник.



Попередження: Криськів