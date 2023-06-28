Україна

Легендарні футболісти і не тільки візьмуть участь у виставковому поєдинку на підтримку України.

Володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко та український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України під назвою game4ukraine, що відбудеться на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж п'ятого серпня.

Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами та терористами в березні 2022 року.

Як повідомлялося раніше, безліч зірок футбольного минулого та теперішнього стануть учасниками цього благодійного поєдинку між командами Шевченка та Зінченка, проте список нових учасників продовжує доповнюватися.

Так, серед нових імен благодійного матчу з'явилося підтвердження участі наступних футболістів: Антоніо Валенсія, Крістіан Пануччі, Джиммі-Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартін Шкртел, Денні Дрінквотер, Патрік Бергер, Джолеон Лескотт та Весс Морган.

Окремо слід зазначити й те, що на підтримку України на поле вийде зірка американського спортивного телесеріалу "Тедд Лассо", актор Філ Данстер, який зіграв відому роль талановитого нападника Річмонда Джеймі Тартта.