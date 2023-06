Андрій Шевченко та Олександро Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України, що відбудеться на Стемфорд Брідж п'ятого серпня.

Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Два капітани вибиратимуть свої склади з ростеру, до складу якого ввійдуть легендарні футболісти з усього світу, а також деякі знаменитості. Зокрема, вже відомо, що легенда Ювентуса, Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро візьме участь у благодійному матчі. А також Патрік Вієйра, Жерар Піке та Кларенс Зеєдорф. Також відомо, що команду Олександра Зінченка очолить легендарний екстренер Арсеналу Арсен Венгер.

Тим часом стало відомо, що до них приєднаються експівзахисник збірної Італії Джанфранко Дзола, ексопорник збірної Гани Майкл Ессьєн, ексзахисник збірної Португалії Рікарду Карвалью та ексфорвард збірної Камеруну Самуель Ето'О.

Please welcome our Chelsea Legends to #game4ukraine ⚽️



Witness 4 of the very best to ever wear the @ChelseaFC shirt on august 5th @ Stamford bridge.



Tickets available now at