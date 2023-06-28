Україна

Новоспечений керманич Тоттенгема поділився очікуваннями від майбутнього благодійного поєдинку з "гірниками" на підтримку України.

Напередодні донецьких Шахтер оголосив про те, що в рамках підготовки до нового сезону команда проведе благодійний товариський поєдинок з лондонським Тоттенгемом, під час якого будуть зібрані кошти на підтримку України.

Новий головний тренер "шпор" Анге Постекоглу поділився очікуваннями від цього протистояння, яке пройде на домашній арені Тоттенгема у Лондоні.

"Шахтар – це команда, яка стабільно досягає успіху і дасть нам ідеальну перевірку напередодні нового сезону. Однак, як ми всі знаємо, цей матч є чимось набагато більшим, аніж футбол. Це можливість для клубу та наших уболівальників об’єднатися, щоб продемонструвати підтримку і солідарність з народом України в неймовірно важкі часи.

Це обіцяє бути особливою подією для мене, оскільки я вперше виступатиму перед нашими домашніми трибунами, і для світу, аби знову побачити, що футбол має унікальну здатність об’єднувати людей на підтримку добрих справ", — цитує слова Постекоглу офіційний сайт Шахтаря.

Благодійний матч між Тоттенгемом та Шахтарем відбудеться шостого серпня. Початок зустрічі заплановано на 16:00 за київським часом (14:00 BST). Це буде перша зустріч клубів від 2009 року, коли вони протистояли одне одному в останньому розіграші Кубку УЄФА (нині — Ліга Європи), який того сезону виграли "гірники".