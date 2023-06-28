Україна

Благодійний матч відбудеться 6 серпня в Лондоні.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про те, що в рамках підготовки до нового сезону команда зустрінеться у поєдинку товариського характеру із лондонським Тоттенгемом.

Контрольний матч між "гірниками" та "шпорами" відбудеться шостого серпня на домашній арені "шпор" у Лондоні. Початок зустрічі – о 14:00.

Під час гри буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну й медичну допомогу дітям і родинам по всій Україні від початку повномасштабної війни росії проти України.

Відзначається, що Тоттенгем також зробить фінансовий внесок і додаткову пожертву з чистого прибутку від продажу квитків, вартість яких становитиме 25 фунтів стерлінгів для дорослих та 5 фунтів стерлінгів для дітей до 18 років. Також є сімейний пакет (2 дорослих, 2 дітей) за 50 фунтів стерлінгів.

Це буде перша зустріч клубів від 2009 року, коли Шахтар і Тоттенгем протистояли одне одному в останньому розіграші Кубку УЄФА (нині — Ліга Європи), який того сезону виграли "гірники".