Україна

Форвард Дніпра-1 провів вдалу кампанію.

Українська Прем'єр-ліга провела традиційне голосування щодо найкращого гравця сезону, що завершився.

Як повідомляє офіційний сайт організації, переможцем став форвард Дніпра-1 Артем Довбик.

Нападник потрапив до 12 анкет з 15-ти можливих (самі дніпряни за нього голосувати не могли), у 6 з них — під №1.

На другій сходинці розташувався ще один представник Дніпра-1 — Олександр Піхальонок. За ним — найкращий молодий футболіст сезону-2022/23 Георгій Судаков. Далі — Мудрик, Буяльський та Русин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем команди за підсумками сезону-2022/23.