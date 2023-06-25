Україна

Найкращий бомбардир команди набрав найбільшу кількість голосів.

Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем команди за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед вболівальників взяла рекордна кількість учасників – 1300, яка визначила трійку найкращих гравців команди Олександра Кучера у минулій кампанії.

Щоб обрати трійку найкращих гравців, вболівальникам треба було заповнити спеціальну форму та вказати свою версію трійки лідерів команди минулого сезону. За перше місце гравцеві нараховувалися три бали від кожного вболівальника, за друге – два, за третє – один заліковий бал.

Найкращим був Довбик, який набрав 3560 балів, а за ним йдуть півзахисники Олександр Піхальонок (1657) та Домінго Бланко (834).

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що у послугах Довбика зацікавлений Лаціо.