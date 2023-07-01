Україна

Команду покинули досвідчені футболісти.

Три футболісти покинули Кривбас після завершення угоди з клубом, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

Мова йде про голкіпера Богдана Сарнавського, півзахисника Євгена Банаду та захисника Євгена Опанасенко.

Сарнавський у попередньому сезоні УПЛ провів 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв "на нуль". Всього у воротаря за "Кривбас" з 2021 року: 36 матчів, 38 пропущених м’ячів та 18 поєдинків "на нуль".

Опанасенко та Банада приєдналися до команди рік тому. Оборонець провів 7 матчів (234 хвилини на полі), а півзахисник — 18 (1193 хвилини, в активі 1 асист).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас запланував ще два контрольні матчі на другому зборі.