Україна

Команда Юрія Вернидуба оголосила ще двох суперників на зборах.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив імена ще двох суперників для контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах.

Другий збір криворізької команди проходитиме на Заході України з 5 по 19 липня.

12 липня Кривбас зіграє проти представника Першої ліги – Хуста, а 19 липня проведе спаринг проти Вереса з УПЛ.

Раніше було відомо, що Кривбас проведе спаринги проти Кременя, Карпат, Минаю та Дніпра-1.