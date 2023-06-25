Команда Юрія Вернидуба оголосила ще двох суперників на зборах.
ФК Кривбас
25 червня 2023, 12:22
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив імена ще двох суперників для контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах.
Другий збір криворізької команди проходитиме на Заході України з 5 по 19 липня.
12 липня Кривбас зіграє проти представника Першої ліги – Хуста, а 19 липня проведе спаринг проти Вереса з УПЛ.
Раніше було відомо, що Кривбас проведе спаринги проти Кременя, Карпат, Минаю та Дніпра-1.