Україна

Потужне підсилення для воротарської ланки моряків.

Одеський Чорноморець продовжує збирати склад на прийдешній сезон на тлі відходу великої кількості виконавців, і вже встиг підсилитись воротарем петровського Інгульця Олегом Біликом.

Однак на цьому оновлення заявки "моряків" саме на позицій в рамці воріт не завершилось.

Голкіпер донецького Шахтаря Олексій Шевченко з моменту своєї появи в розташуванні "гірників" у 2018 році, коли він перейшов зі львівських Карпат на правах вільного агента, так і не отримав належної ігрової практики.

31-річний воротар у підсумку зіграв усього дев’ять матчів, пропустивши чотири голи та шість разів відстоявши "на нуль".

Але цього трансферного вікна його вирішив запросити до себе Чорноморець, про що одесити оголосили за допомоги власних соціальних мереж.

Оскільки контракт із Шахтарем у гравця сплив напередодні, то до складу "моряків" він перейшов у статусі вільного агента.

У кар’єрі Шевченка до цього був досвід виступів за запорізький Металург, молодіжну команду київського Динамо, Говерлу, донецький Олімпік, Торпедо Кутаїсі, Ділу, луганську Зорю та львівські Карпати.